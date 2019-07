Diputado Carles pide ser excluido de la lista que le concede licencia para ejercer como abogado

El diputado Luis Ernesto Carles emitió una nota en la que solicita su exclusión de la lista contenida en la Resolución N°2 de 11 de julio de 2019 de la Asamblea Nacional (AN), que concede licencia a varios legisladores para ejercer también como abogados.

De acuerdo con Carles, la solicitud la “formuló con la finalidad de evitar conflictos de intereses que pudieran hacer incompatible la práctica forense y sus funciones como diputado”.

Los diputados, profesionales del derechos, a los que se les aprobó la licencia son: Corina Cano, Hernán Delgado, Kayra Harding, Alejandro Castillero, Ana Giselle Rosas, Pedro Torres, Luis Ernesto Carles, Bernardino González, Roberto Ábrego, Daniel Ramos, Zulay Rodríguez, Nelson Jackson Palma, Leandro Ávila, Héctor Brands, Raúl Fernández y Fátima Agrasal.

Esto, en cumplimiento del Numeral 4 del Artículo 158 de la Constitución Política de la República que dispone que los diputados que sean profesionales del derecho pueden ejercer esa profesión ante el Órgano Judicial, fuera del período de sesiones o dentro de este mediante licencia.

En cuanto al tema de la licencia para el ejercicio de la abogacía, les comparto lo siguiente: valoro cada una de las apreciaciones recibidas; por tal razón he solicitado mediante Nota AN/LEC/031-2019 se me excluya de la lista contenida en la Resolución núm 2 de 11/7/19 de la AN. pic.twitter.com/TZ0KBVM1G4