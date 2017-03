Diputado Fanovich asegura que Gómez tiene nombramientos en el Gobierno, Gómez le responde.

El diputado Miguel Fanovich aseguró la mañana de este jueves que la diputada Ana Matilde Gómez tiene familiares nombrados en el Gobierno.

“Esa diputada que usted dice tiene mucha gente trabajando en el Gobierno… ya se ha dicho públicamente que tiene gente en el Metro, en la Cancillería...”, declaró Fanovich vía telefónica en la edición matutina de Telemetro Reporta.

Por otro lado, agregó que “no sólo Ana Matilde es la única que quiere que se investigue, sino muchos diputados de la Asamblea Nacional quieren que esto llegue a la finalidad”, refiriéndose a las irregularidades en desvíos de donaciones y pagos de servicios profesionales en el Hemiciclo Legislativo.

Ante esto la diputada Gómez, reconoció que si bien es cierto tiene familiares nombrados, sin embargo aclaró que ninguno ha sido pedido por ella.

“Lo que yo les puedo decir al respecto es que ninguno de esos nombramientos los que sea que hay, de ninguno he pedido el nombramiento, si no sirven que los voten, si hacen algo malo que los metan presos, porque yo no tengo absolutamente nada que con esos nombramientos, si lo que él está creyendo es que esos son favores yo he pedido, en esa línea el esta equivocado”, enfatizó.

Agregó que ella viene padeciendo ataques por parte de otros diputados debido a que tiene un discurso distinto, “todos los días hay un grupito de diputados que me dedican sus periodos de incidencia, en vez de hablar del país y de todo lo que está pasando, o en vez de hablar de su comunidad, me lo dedican es a mí, porque ellos piensan que yo soy como una piedra en su zapato o yo no sé cual su problema con migo pero eso es todos los días”, puntualizó.