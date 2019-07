635x357 Diputado Fernández no considera que al defender casos de oficio entre en conflictos de intereses. Foto/TR.

El diputado independiente Raúl Fernández defendió en el programa Radiografía su postura de acogerese a una licencia para ejercer como abogado durante el periodo legislativo y agregó que el defender casos de oficios de manera gratuita no tiene por qué ser visto como un conflicto de intereses.

"Yo soy Raúl Fernández y en mí jamás encontrarán eso, yo soy diputado 24/7 yo no he faltado a la Asamblea Nacional... y mi único trabajo es representar no solo a los ciudadanos del 8-8 sino a los de todo el país con buenas leyes y con tansparencia", empezó informando el diputado.

Pero posteriormente agregó que su padre Gabriel Fernández, es director de la defensa pública en Panamá desde el año 1990 y con él aprendió el ejercicio de la abogacía para los más desfavorecidos económicamente del país.

"Yo lo hago porque pertenezco al Libro de asistencia voluntaria de la Defensoría de Oficio, y cuando una persona desfavorecida económicamente necesite un abogado que lo represente para que se le haga una audiencia ese día, porque sino la audiencia se le hará en dos años, y se quedará preso dos años, y para que se le respeten sus garantías, yo respondo por él, pero yo no cobro un solo centavo", informó Fernández sobre la labor que realizará.

Ante el cuestionamiento que le hicieron los presentadores Hugo Famanía y Susan Elizabeth Castillo, quienes le recordaron que fue contratado por el pueblo para hacer leyes, el diputado expresó que no ve su labor extracurricular como algo que no le permita su trabajo como diputado.

Por otro lado, Fernández indicó que sí es necesario la contratación de un equipo de trabajo reducido para realizar su labor en la Asamblea y para esto se necesita una partida. El diputado reveló que por lo mínimo él necesitaría para su trabajo legislativo un asistente de despacho, uno o dos abogados, un economista ( al ser parte de la comisión de presupuesto), una secretaria y un chofer.

El diputado independiente terminó su participación en este programa señalando que la Asamblea está dando pasos positivos y que está respetando a las minorías.