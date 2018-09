Diputado Iván Picota denuncia amenazas tras promover proyecto sobre registro de pedófilos

El diputado Iván Picota denunció este martes haber recibido amenazas tras promover un proyecto de ley que busca crear un registro de personas condenadas por delitos contra la libertad e integridad sexual en contra de menores de edad.

“Me pusieron en el carro una carta anónima amenazandome de que no siga con el proyecto de ley de la base de datos de pedófilos y de abusadores sexuales”, declaró Picota durante el periodo de incidencias de la Asamblea Nacional.

Ante esto, envió un mensaje a “esos enfermos, a esos degenerados, abusadores de niños y niñas, que no me van a desviar, mi objetivo es trabajar para cuidar a nuestros niños”.

“Yo no sé quién es el enfermo que tiene miedo de que una vez que se apruebe este proyecto de ley se va a dar a conocer a la luz pública, que esa persona fue sancionada… no me van a distraer del objetivo que tenemos nosotros, esas personas que tengan cuidado porque vamos a ir tras ellos para sacarlos de las calles, para sacarlos de los entornos de nuestros niños y niñas”, puntualizó Picota.

Cabe señalar que la iniciativa establece que la base de datos estará a cargo del Órgano Judicial y deberá tener los siguientes datos: nombre completo de la persona condenada, edad, número de cédula, fotografía del rostro tipo carnet, domicilio, pena impuesta, reemplazo de pena.

Además el órgano Judicial deberá publicar una vez al mes a través de su página, el listado actualizado de las personas condenadas por delitos contra la libertad e integridad sexual.