Diputado Leandro Ávila golpea a un sargento de la Policía

Las redes sociales amanecieron este lunes con un solo tema. Las fuertes críticas contra el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Leandro Ávila por agredir a un sargento de la Policía Nacional, en el Hospital San Miguel Arcángel.

Un informe redactado a mano, firmado por Luis Cerrud y dirigido al coordinador Camilo Ruiz asegura que el diputado estacionó "casi a la entrada de la sala de urgencias" y que "estaba borracho".

Tanto el vídeo del altercado y la versión policial comenzaron a circular y las críticas al diputado no se hicieron esperar. Algunos señalaron que cualquier otro ciudadano de pasar por una situación similar, estuviese detenido.

Otros usuarios de las redes volvieron a cuestionar la proyección de los diputados de la Asamblea Nacional.

En medio de la lluvia de críticas, el diputado del distrito de San Miguelito, Leandro Ávila salió a responder esta tarde por este altercado.

Ávila negó rotundamente que estuviera en estado etílico y cuenta que su esposa tuvo una urgencia y perdió el conocimiento pasadas las 11:00 p.m. del domingo cuando se preparaban para descansar. Ante la falta de una ambulancia, fue canalizada por su hija que es médico y posteriormente procedieron a llevarla al centro más cercano, éste era el hospital San Miguel Arcángel.

Después de cargar a su esposa y dejarla adentro en urgencias, el diputado salió para estacionar su carro, contó. Y allí fue cuando se originó la discusión y la agresión.

"Cuando salgo, justamente, a mover el carro me encuentro con una unidad que de manera agresiva me dice que mueva el carro y yo le digo, sea humano, mi esposa se está muriendo y ud está preocupado por un carro...allí comenzó un intercambio de palabras fuerte, él levantó una libreta con el ánimo de pegarme, entonces yo lo empujé y él vuelve y se me abalanza y entonces ahí es donde le propino un golpe", expresó a Telemetro.

El diputado ofreció disculpas al país por este incidente y afirmó: "Me someteré a las instancias respectivas como cualquier otro ciudadano".