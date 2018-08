Diputado Ortega no publicará su lista de contratados en planilla 080

El diputado Javier "Patacón" Ortega, dejó claro este viernes que no hará pública la lista de personas que tiene contratadas en la planilla 080 de la Asamblea Nacional.

Indicó que la decisión de no publicar a sus emplanillados obedece a una estrategia de las personas que tiene nombrabas "te voy a decir por qué yo no lo quiero publicar, es una estrategia de la gente que tengo trabajando, te lo voy a explicar después y tú me lo vas a entender a mí, ya que a uno no le gusta cuanto le di al otro, y se puede molestar por esas cosas y uno se crea un problema político de eso".

Además dijo que consultó a las personas que tiene nombradas en la 080 y estas le dijeron que no quieren que se dé a conocer sus nombres, por lo cual también se opone a hacer pública la información.

El diputado señala que no recuerda cuántas personas tiene nombradas, pero aseguró que no hay ninguna irregularidad dentro de sus contrataciones, "el contralor sabe quienes son, si hubiera algo mal, ya hubiera estado publicado".

Indicó que todo el morbo en cuanto a la planilla es saber específicamente a quiénes tiene nombrado cada uno de los diputados y aseguró que dentro de sus contrataciones no hay ningún familiar suyo.

Además defendió al Órgano Legislativo, que según él, está sufriendo una "campaña colateral", a pesar de que es la única institución que se renueva cada 5 años.