Diputado Picota pide a Frías que inicie las consultas sobre proyecto del PRAA

El diputado y miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Iván Picota solicitó al presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, Rubén Frías iniciar las consultas del proyecto que modifica el Plan de Retiro Anticipado Autofinanciable (PRAA) y otras iniciativas que están para revisión.

Esto, luego que han surgido enfrentamientos entre gremios magisteriales, que apoyan y se oponen al proyecto del PRAA, y quienes advierten medidas de presión como paralizar labores si no tienen una pronta respuesta.

Picota mostró su disconformidad con la manera en que algunos diputados no cumplen con sus labores de legislar, “nosotros estamos ansiosos que la Comisión de Educación se reúna no solamente para debatir sobre el PRAA,.... nosotros también tenemos iniciativas que no se discuten ya que el presidente de dicha instancia, no asiste a la Asamblea”.

Indicó que este miércoles, tiene la oportunidad durante el período de incidencias en el pleno de la Asamblea Nacional, le solicitará a la presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego que llame la atención a los diputados para que acudan a las comisiones a “realizar su trabajo”.

El proyecto de Ley 643, que modifica la Ley 54 de 2000, que crea el Plan de Retiro Anticipado Autofinanciable (PRAA) para los educadores y educadoras del Ministerio de Educación y del Instituto Panameño de Habilitación Especial, concede a los docentes retirarse antes de la edad, el beneficio de una pensión mensual temporal hasta alcanzar los años de jubilación que establece la Caja de Seguro Social (CSS).

Cabe señalar que docentes cotizante del PRAA piden deje de ser un descuento directo, automático y obligatorio y pase a tener la calidad de aporte “voluntario”.