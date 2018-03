635x357 Diputado Pineda dice que tolda con su nombre no está en área de los culecos. Foto/TR.

Usuarios en redes sociales denunciaron que el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Raúl Pineda colocó una tolda con su nombre en el área donde se desarrollan los culecos en San Miguelito.

La tolda lleva el logo de la Asamblea Nacional, el nombre del diputado y el mensaje “Soy como tú” lo cual podría ser interpretado como una propaganda electoral y una violación a la veda electoral.

Pineda, en declaraciones a Telemetro Reporta, aseguró que la tolda está ubicada en una cancha que está cerca del área donde se llevan a cabo los culecos, la cual es utilizada por unidades de la Policía Nacional.

“Esa tolda no me da ningún beneficio político, el beneficio me da cuando participo en los culecos”, manifestó.