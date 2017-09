Diputado Rosas: se debe evaluar si imprescriptibilidad puede ser tramitado como ley

635x357 Rosas sobre condena al Banco Nacional: “yo no era diputado en ese periodo”. Álvaro Alvarado

El diputado Jorge Alberto Rosas dijo que la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional (AN) deberá discutir si el proyecto de ley de imprescriptibilidad del delito de corrupción debe ser tramitada como ley o como propuesta de acto legislativo reformatorio a la constitución.

Rosas, quien el pasado 15 de septiembre renunció a la subcomisión que analiza ese proyecto, explicó que en Perú, Ecuador y Venezuela la imprescriptibilidad está en rengo constitucional, por lo que se deberá hacer una recomendación técnica.

Aseguró además que se deberá revisar el ambito de aplicación, ya que según explicó, el documento está redactado de una froma amplia.

Descartó que su renuncia a esa subcomisión esté relacionada con la vinculación de la firma de abogados Rosas & Rosas, de la cual es miembro, a la empresa constructora Odebrecht.

“Comparto la decisión del Ministerio Público que tenía que enviar mi caso a la Corte Suprema de Justicia porque ellos no lo pueden cerrar...en mi caso no aplica porque ya fue remitido a un trubunal comperente. No tenemos interés en este proyecto por las situaciones que tenemos”, manifestó el diputado.

La iniciativa, presentada el pasado 13 de marzo por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María la Antigua, establece que la acción prescribirá en un periodo igual al máximo de la pena de prisión correspondiente al delito.

Además establece que no prescribirán los delitos cuando se trate de alguno de las difetentes formas de peculado, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento injustificado y exacción, tráfico de influencias, abuso de autoridad, infracción de los deberes de servidores públicos, fraude en los actos de contratación pública.