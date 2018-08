Diputado Valderrama devuelve 11 cheques emitidos a nombre de su sobrino

Once cheques emitidos a nombre de Rodrigo Botello, sobrino del diputado panameñista Adolfo Valderrama, fueron devueltos a la Asamblea Nacional, según dio a conocer el propio parlamentario.

El pasado sábado 18 de agosto, Valderrama divulgó en su cuenta de Twitter la lista de 21 nombres de personas que tenía contratadas a través de la planilla 080 de la Asamblea. En esa lista figuraba el nombre de Botello, quien es hijo de su hermana Gina Valderrama y cuyo salario mensual como "promotor comunal" era de B/.1,200.00.

Los usuarios de redes sociales comenzaron a cuestionar este nombramiento por el parentesco con el funcionario y el hecho de que actualmente el joven vive en ciudad de México.

El diputado publicó este jueves una carta con fecha del 20 de junio dirigida a la Jefa de Tesorería de la Asamblea, donde le informa sobre la devolución al Tesoro Nacional de once cheques “que no fueron cobrados por el señor Rodrigo Botello, ya que desde enero de 2018 no labora con nosotros”.

Según explica en la misiva, no se había podido hacer el cambio en la planilla “debido a las auditorías internas que se están realizando”.

Aquí la nota que indica los cheques devueltos a la tesorería de la @asambleapa de Rodrigo Botello... Nada de botellas.

Nada de lo que tengo ha sido regalado desde joven he trabajado muy duro. #AdelantePanamá pic.twitter.com/tpgIEsMLxq

Aquí copia de todos los cheques a nombre de Rodrigo Botello, el nunca cobro un centavo cuando decidió iniciar estudios en Mexico, todos estos cheques fueron entregados en la tesorería de la AN! pic.twitter.com/mC5Qo9LaLQ

