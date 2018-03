Diputado Domínguez: auditorías de la Contraloría son resultado de presión hacia la Asamblea

El diputado José Antonio Domínguez no ve las auditorías de la Contraloría como un pase de factura, sino más bien como un resultado de la presión hacia la Asamblea Nacional (AN).

Según Domínguez, la opinión negativa hacia los diputados surgió nuevamente tras el proceso que enfrentaron quienes fueron designadas por el Ejecutivo para magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Zuleyka Moore y Ana Lucrecia Tovar de Zarak.

“Como es una acción coyuntural, resultado de esa presión que ha recibido la Asamblea, le pegan al Contralor y él dice bueno aquí va la información”, expresó el diputado.

Domínguez también aseguró que el presidente de la República, Juan Carlos Varela no está involucrado en la entrega de estos documentos como un pase de factura por la no ratificación de Moore y Tovar de Zarak.

Pero, el diputado dijo la Contraloría debió fiscalizar durante la pasada administración el manejo de fondos en las juntas comunales y municipio por parte de diputados.

“Lo que me extraña, y no lo puedo achacar al actual Contralor, es que todos esos fondos fueron supervisados por la Contraloría, entonces debió de fiscalizar que lo que se iba a utilizar como ayuda comunitaria se utilizara de manera correcta...los diputados no debemos manejar fondos”, expresó.

Humbert reveló este martes que los diputados de la pasada administración manejaron un total de B/.247,534,612.93 a través de partidas autorizadas por el MEF a 186 juntas comunales y municipios a nivel nacional.

Ahora, asegura Domínguez, tocará a todos los diputados, sin excluir los del panameñismo, explicar como se utilizó el dinero en cada una de las comunidades.