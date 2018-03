Diputados reaccionan tras auditorías de la Contraloría

Varios diputados de la Asamblea Nacional (AN), reaccionaron este jueves tras las auditorías de la Contraloría General de la República que revelan manejo de fondos gestionados a través de las Juntas Comunales y Municipios de todo el país.

El diputado del partido Molirena, Miguel Fanovich reconoció que gestionó 5.7 millones de dólares en una Junta Comunal, sin embargo justifica que “hubo diputados que gestionaron hasta casi 16 millones de dólares y nosotros vamos a explicar...ni somos ricos ni siquiera nos hemos quedado con ningún real de ese dinero".

Fanovich también vinculó al mandatario panameño, Juan Carlos Varela con estos manejos de fondos "en aquel entonces el mismo Varela cuando era vicepresidente de la República me dijo a mí que consiguió esos fondos para los diputados, que no vengan a decir ahora que no tienen nada que ver”.

Asimismo, el diputado Juan Carlos Arango del Partido Popular expresó que los diputados no manejan fondos, solo el presidente y el vicepresidente del Hemiciclo Legislativo “maneja el presupuesto…. tal vez los diputados no deben ser circuitales sino provinciales, es un debate interesante, mejoremos el sistema y también para nombramiento de magistrados (de la Corte Suprema de Justicia)” .

El diputado panameño Elías Castillo del Partido Revolucionario Democrático (PRD), también se refirió al tema aduciendo que “la responsabilidad de la Contraloría es auditar, ahora bien se esperó mucho tiempo y se ha acumulado mucho material, que se maneje con objetividad el que se haga los auditos eso es procedente, pero en el uso que se le quiera dar está la diferencia”.

El contralor Federico A. Humbert explicó que la información entregada al MP tiene el peso y estructura necesaria para abrir procesos judiciales en caso de que exista un mal manejo de dichos fondos públicos gestionados por los diputados a través de las Juntas Comunales y Municipios de todo el país.