Director del IMA denunció que la entidad se usó para hacer dinero e interpuso las denuncias

El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario, Manuel Araúz, denunció que ha encontrado irregularidades profundas en esta entidad, señalando que este instituto se utilizó para hacer dinero, y que ya se interpusieron los debidos recursos ante la Contraloría General para que los investigue.

"El IMA se usó de una forma para hacer dinero, nosotros en parte de nuestros pilares es la sincerarización a la parte de la apertura. Sí, se ha encontrado varias irregularidades que ya están en manos de la Contraloría, nosotros no venimos a buscar ni a corretear a nadie, pero si nosotros encontramos algo que no está cónsono, que no está como debe estar, se lo estamos pasando a la Contraloría", destacó Araúz.

El director del IMA reveló una de las modalidades para hacer negocio, la cual consistía en revender el arroz y destacó que en este negociado hay funcionarios y empresarios privados involucrados.

“Está el funcionario que patrocinaba esto, decía que el arroz estaba dañado, el que firmaba el documento de descarte y la persona privada que compraba el arroz, lo reempacaba y lo revendía”, afirmó.

El director señaló, por otro lado, que para sostener el precio del arroz en las ferias ellos solicitaron un presupuesto de B/. 101 millones, pero le aprobaron solamente B/. 87 millones para la compra de arroz, lo que definitivamente afectará el precio.

Con colaboración de Saúl Quintero, periodista de RPC Radio.