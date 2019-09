Director del Idaan presenta su plan de trabajo y en este propone regular la tarifa por sectores

El director del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Guillermo Antonio Torres, adelantó esta mañana a los medios de comunicación su plan de trabajo 2019 - 2024, en el que buscará recuperar la capacidad institucional y aplicar lineamientos técnicos que permitan optimizar la prestación de los servicios establecidos por la ley.

Torres expresó que piensan en grande y resaltó que su administración será sólida y eficiente para lograr fortalecer la entidad y mejorar el servicio de agua potable.

Uno de los puntos más llamativos que presentó el director es la revisión de las tarifas de manera sectorizada, además se hará una evaluación de las tarifas comerciales e industriales.

"A medida que la Institución cumpla con la cobertura de agua se analizarán los ajustes tarifarios. Además, se hará una revisión en las tarifas del área industrial y comercial para que vayan acorde al consumo que generen", señaló el director.

“Sí vamos a regular, vamos a regular la tarifa en el Idaan, vuelvo y repito, sectorizada, no me cambien la palabra”, resaltó Torres.



El director también indicó que se proyecta aumentar a un 20% la facturación que hoy en día se está teniendo y sobre esto se buscará digitalizarla en los medidores para hacer más eficiente.

"Definitivamente que para cumplir con todo lo anterior tenemos que tener el presupuesto, los recursos necesarios para el desarrollo de estas áreas y tenemos que pelear fuertemente para que el presupuesto del Idaan no sea tan opacado y esa área es el área de gestión comercial. Como dice el dicho nadie compra huevos para vender huevos, si vemos la relación del precio en el que nos vende Laguna Alta y lo que nosostros podamos cobrar el suministro de agua a la población, entonces no ha existido la materia económica que me explique ese negocio Porque eso no es negocio para nosotros, está bien que la institución tiene un compromiso de servicio público, pero esta institución tiene que ser eficiente y con calidad, pero a la vez tiene que ser una institución rentable", así explicó Torres el futuro incremento en el ajuste tarifario que se hará.

“En la primera reunión que tuvimos con el área comercial yo les dije, en diciembre quiero el 50% de reducción de lo que se está debiendo, y si no denme la lista de los industriales y comerciantes que deben porque los vamos a llamar a capítulo”, agregó Torres.



En esta conferencia el ingeniero hidráulico resaltó su plan de abastecimiento a través de pozos para algunas regiones y adelantó que ya están iniciando este proyecto.

"Panamá es un país de muchos recursos y aguas subterráneas, este proyecto (pozos) está por inaugurarse próximamente en Antón. Se les dará el servicio a través de una batería de 10 pozos con sus tanques de almacenamientos", informó Torres.

El director señaló que al tener un mayor mantenimiento a las 56 plantas potabilizadoras y a los más de 10 mil kilómetros de tuberías que conforman la red de distribución en todo el país, se podrá dar un mejor abastecimiento de agua a la ciudadanía.

Torres también habló sobre el mejoramiento en la entrega de agua para el sector de Arraiján, indicando que se ampliará la distribución de 40 millones de galones de agua a 60.

El director destacó que la modernización y el mantenimiento serán dos de las herramientas principales con las que trabajarán.