635x357 Director de Migración dice a extranjeros que no pueden estar "toda su vida" como turistas. Foto/EFE.

El director del Servicio Nacional de Migración (SNM), Javier Carrillo advirtió este lunes a los extranjeros de todas las nacionalidades que no pueden estar en Panamá "toda su vida" como turistas.

Esto, después de la situación que se generó con ciudadanos venezolanos en Paso Canoas. Según Carrillo, no es la primera vez que extranjeros salen del país y retornan para acceder seis meses más como turistas, que es el tiempo pemitidio por ley.

"No puede estar una persona en otro país como turista permanente. O legaliza su situación de residencia en Panamá o tiene que regresar a su país", dijo. Carrillo agregó que aplicarán la ley migratoria sin distingo de nacionalidades, sin embargo dijo que en el caso de los venezolanos lo que ocurre es que salen a Costa Rica, porque no les solicitan visado. "Se les va a permitir la salida, pero no el ingreso", añadió.

Carrillo aseguró sobre los migrantes cubanos que, algunos han hecho la solicitud de refugio, pero hay 25 en lista para ser deportados, porque llegaron y se mantienen de forma irregular en Panamá.