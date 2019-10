Dirigencia magisterial solicita al Gobierno bono navideño

El dirigente magisterial Edy Pinto de la Asociación de docentes de San Miguelito, reveló a los micrófonos de RPC Radio la solicitud extendida al Gobierno del presidente Laurentino Cortizo sobre la entrega de un bono navideño.

"Por primera vez queremos hacer una solicitud muy particular que le hacemos a nombre de la Asociación de docentes de San Miguelito es que se le dé un bono a los únicos funcionarios públicos de este país que no cobran bono navideño, a los administrativos y a los docentes. Ningún docente, ningún funcionario administrativo de este país cobra bono navideño, sin embargo observamos cómo otras instituciones públicas devengan buenos bonos, ostentosos bonos, pero nosotros no queremos nada ostentoso", expresó Pinto.

Cabe señalar que el dirigente también se refirió al tema que ha llamado por estos días la atención de la ciudadanía panameña, y se trata del método de enseñanza intimidatorio que utilizan algunos docentes hacia los estudiantes y expresó que definitivamente la atención hacia los infantes ha cambiado, ya que se viven otras realidades.

"Son otros momentos, quizás hoy hay muchos, sobretodo, derechos humanos, derechos del niño, donde los educadores y los adultos tenemos que tener consideraciones y manejo al trato de los infantes. Es importante señalar que el mundo ha evolucionado y las técnicas de enseñanza, también han evolucionado", sentenció el docente.

Eso sí, Pinto expresó que después de que la educadora chiricana que fue captada con una vara no toque a ningún estudiante con ella, no ve nada malo con ese instrumento.

El docente hizo un llamado a los diputados de la Asamblea Nacional a que aprueben leyes con sentido y una de esas fue la modificación del Código de la Familia, donde se deben plantear leyes que sancionen al adolescente delincuente y no que se le exima de su responsabilidad y los haga impune.

Pinto aprovechó el momento para hacerle un llamado al Gobierno para que cumpla con la reparación de las escuelas y los convenios adquiridos con los educadores, los cuales discutirán este viernes con la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos.