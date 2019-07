Dirigente transportista: "Urge una reunión con el nuevo Gobierno para revisar tema de la violencia y otros"

En días recientes en Panamá vehículos del transporte selectivo (taxis) se han visto vinculados a hechos delictivos como robos, asesinatos y hasta violaciones a menores de edad, y según señaló el dirigente Rafael Reyes este tipo de situaciones se da ante las malas prácticas de anteriores administraciones de otorgar licencias y cupos a personas no aptas.

Reyes, presidente de la Cámara Provincial de Transporte de Panamá, expresó en RPC Radio que ellos ya le hicieron llegar al nuevo Gobierno un pliego de peticiones denunciando este tipo de situaciones y otras irregularidades en el transporte.

"Queremos que se haga esa reunión lo más pronto posibles, lo que hay que hacer es trabajar, quitarse de esa oficina refrigerada y vea lo que sucede en todo el país", le indicó el dirigente al administrador la Autotidad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Aunque Reyes está consciente de que el nuevo administrador de la ATTT, Miguel Martínez, aún no ha sido ratificado, reveló que están atentos sobre la situación del transporte e indicó que quieren que las autoridades revisen las situaciones del sistema de transporte que se viven a nivel nacional.

Sobre la entrega de cupos masivos a empresas que los arriendan, el dirigente expresó que no están en desacuerdo con los que invierten, están en desacuerdo con las autoridades que se los dan a personas irresponsables que no cumplen con las reglas mínimas y de este mismo modo estos malos empresarios le dan los autos a personas no aptas para ofrecer el servicio como taxistas.

Por otro lado, Reyes finalizó criticando a las autoridades asegurando que lo malo que existe hoy en día en su gremio se debe a la politiquería con la que se ha manejado siempre la ATTT en conjunto con la Sertracen y destacó que en la anterior administración esto se empeoró.