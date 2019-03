Distribuyen más de 25 dispositivos para reforzar supervisión en las calles durante el Carnaval

A fin de sancionar a los conductores que insistan en incumplir el Reglamento de Tránsito, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) adquirió 12 radares, 25 alcohosensores y 12 mil boquillas desechables para realizar pruebas de alcohol de aire en espirales.

Las autoridades entregaron a la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT) varios de los nuevos dispositivos, además de medidores de velocidad para ser utilizados en el área capital. Mientras que el resto de los instrumentos se distribuyeron a lo largo del país para la supervisión de las distintas zonas.

De acuerdo con la ATTT, estos insumos fueron comprados a un monto de B/. 96,688.75.

Es importante resaltar que los conductores que sean sorprendidos conduciendo bajo efectos del alcohol durante el Carnaval se quedarán sin vehículo hasta el Miércoles de Ceniza y se les suspenderá la licencia por tres meses.

Unas 250 unidades de la ATTT estarán desplegadas en puntos estratégicos durante festividades del carnaval, así lo señaló Julio González Director de esta institución.

Por su parte, el comisionado Ismael Herrera detalló que cada 5km habrá un recurso de las operaciones de tránsito agilizando y fiscalizando los desplazamientos, y el vehículo que sea retenido se llevará al patio más cercano.

Cabe mencionar que durante los carnavales del 2018 se registraron 4 víctimas fatales por atropello y un total de 3,546 infracciones, de las cuales 655 fueron por embriaguez comprobada y 3,433 por exceso de velocidad.

Los estamentos de seguridad recomiendan no consumir alcohol si debe conducir, no exceder los límites de velocidad, no distraerse al manejar (chatear, grabar videos) y usar siempre cinturón de seguridad.