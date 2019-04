Docentes del Colegio Remón Cantera esperan recibir a funcionarios del Meduca el lunes

Los docentes del Colegio José Antonio Remón Cantera continúan con el paro de labores iniciado desde el pasado 3 de abril, ante mal estado en que se encuentra la infraestructura del plantel.

El secretario general de la Asociación Nacional de Profesores, (Asoprof), Fernando Ábrego, explicó en RPC Radio, que esperan que el lunes 15 de abril funcionarios de mantenimiento y del viceministerio de infraestructura del Ministerio de Educación (Meduca) se apersonen al plantel para evaluar los trabajos que se han iniciado y ver otras áreas.

Reiteró que el plantel presenta problemas en los laboratorios, gimnasio, baños y estacionamientos.

Añadió por otra parte, que los educadores van a reunirse en sesión permanente el lunes y martes para evaluar qué decisiones tomarán y hasta cuándo mantendrán la medida de huelga.

Cabe mencionar que la directora regional de Educación de Panamá Centro Petra Serracín, reconoció el pasado 6 de abril que hay algunas solicitudes a las que no se les puede dar respuesta inmediata, “hay muchas situaciones que no se pueden arreglar ahora mismo... falta lo que es lo profundo, el mismo edificio en sí hay que repararlo, cambio de techo, gimnasio… en este momento no se les puede dar respuesta y ellos quieren que quede plasmado para la otra gestión, así que eso es lo que se está viendo”.

Explicó en ese momento que el equipo de arquitectura e ingeniería había estado dando seguimiento al tema, y que el Ministerio ha realizado algunas reparaciones generales en los sistemas de tubería, electricidad e hizo cambio de mobiliario.