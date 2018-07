Docentes del INAC piden sanción para subdirector, alegan que la entidad carece de presupuesto

Los docentes del Instituto Nacional de Cultura (INAC), pidieron “sanción y correctivos” para el subdirector de la entidad, Juan Francisco Guerrero tras confirmarse la existencia de un excedente por el uso de data roaming en la línea telefónica asignada al funcionario.

Indicaron que no es un asunto de pedir disculpas o medidas sin contundencia ya que está establecido por Ley, “que todo funcionario o servidor en cargo de administración pública le corresponde aspectos legales por hecho como este que afectan y lesionan cualquier labor de gobierno por uso no responsable de recursos del estado. Recursos que en el INAC, no se tienen para malograr”.

Los docentes especializados en Bellas Artes reiteraron las dolencias que tienen en cuanto a infraestructura, falta de ambientes de trabajo adecuado, falta de insumos indispensables para el funcionamiento básico de la comunidad educativa. Además, de pagos de ajustes salariales y aumentos atrasados a la fecha.

En ese sentido, los educadores agremiados en la Asociación de Educadores Veragüenses AEVE expresaron no “ entender como el subdirector del INAC pudo hacer tal derroche sin supervisión….sabiendo las grandes necesidades y compromisos ineludibles que se mantienen y agudizan la institución educativa”.

Cuestionaron también la postura de las autoridades de no poner fin y aclarar la actuación cometida por Guerrero, por lo cual piden que luego de las investigaciones que “se dijeran hacer, se informe qué correctivos se tomarán para evitar al máximo hechos bochornosos como ese donde se ponen en la palestra pública la cultura”.

El excedente fue confirmado tras los cuestionamientos que surgieron debido a que en redes sociales circuló el documento con el detalle de los gastos entre llamadas y datos roaming, por un total de B/. 19,927.32. deuda que deberá ser pagada por el funcionario.