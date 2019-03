Docentes del Instituto América se pronunciaron ante acusaciones hechas por madre de familia

La Asociación Nacional de Profesores (Asoprof) y el director del Instituto América, desmintieron este viernes las acusaciones hechas por la presidenta de la asociación de padres de familia, Janina Ferrera, sobre presuntas irregularidades administrativas en ese centro educativo.

Ferrera también exigió mejores condiciones de infraestructura y denunció la falta de equipos en los laboratorios científicos del plantel.

Por su parte, los docentes señalaron que en los quinquenios pasados trataron de “arruinar” el plantel, destruyendo la biblioteca y los laboratorios, sin embargo han logrado salir adelante. “La presidenta quiere acabar con la tranquilidad del plantel. Las acusaciones que deba hacer, que las haga en los medios de justicia. Nuestros laboratorios están en pie gracias a nuestra lucha”, agregaron.

Por su parte, el director del plantel, Luis Peralta, calificó de “inconsulta” a Ferrera y aseguró que ella ha realizado donaciones voluntarias con fondos de las asociación de padres de familia, sin haber consultado.

De acuerdo con Peralta, la normativa del centro educativo establece que para tomar estas decisiones en la institución, deben reunirse cinco personas, incluyendo al director, un docente y tres padres de familia, no obstante, alegó que esto no se hizo. También detalló que cuando llegó a la plantel no había personal administrativo suficiente y se utilizó el fondo de autogestión para realizar los pagos.

“Podemos darles todos los documentos que sean necesarios, todo está en regla. El cobro de la cuota de padres de familia no es un impedimento para que ningún estudiante esté en la escuela”, puntualizó Peralta.

Es importante resaltar que el Instituto América iniciará clases el 11 de marzo. Según las autoridades del centro educativo, la institución presenta condiciones mínimos, gracias a los últimos Gobiernos, sin embargo está apto para su uso.