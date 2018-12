Docentes dicen que hay violación de derechos en concurso de nombramientos

La Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE) aseguró que se están violando los derechos de los docentes y se está precarizando sus condiciones laborales en el concurso de nombramientos de profesores de inglés.

Los docentes han denunciado que los instructores que fueron preparados para el programa Panamá Bilingüe, están siendo nombrados de manera permanente con solo 16 semanas de curso, mientras que otros docentes asisten a la universidad cuatro años.

Yadira Pino, dirigente magisterial, dijo que a pesar de que se ha logrado un aumento, no se han mejorado las condiciones laborales de los educadores.

“ No se puede hablar de calidad de educación si el profesional no tiene condiciones laborales adecuadas, no solo es el salario, se están violentando derechos. Los programas los hacen para flexibilizar la parte laboral, contrato a un docente pero no reconozco sus derechos, títulos, créditos ni puntos. No hay forma de justificar este concurso”, manifestó Pino.

Pino indicó que es necesario políticas de Estado para plantear acciones en base a un diagnóstico sobre las necesidades educativas en Panamá, por lo que es necesario la asignación de mayor presupuesto a ese sector.

Por su parte, el dirigente magisterial Juan José De La Lastra calificó estos nombramientos como un golpe al sistema educativo a pesar de las denuncias que han interpuesto en contra de los decretos ejecutivos sobre ese programa.

Según De La Lastra, la apertura de más de mil vacantes trastoca el tema de calidad ya que según detalló , un 80% de las escuelas no cuentan con las condiciones necesarias para enseñar.