Domínguez: “Los diputados no teníamos idea” sobre construcción de puente entre edificios de la AN

Domínguez rechaza construcción de puente entre edificios de la AN. Álvaro Alvarado

El diputado oficialista José Antonio Domínguez, habló este miércoles sobre el puente que se pretende construir entre los dos edificios de la Asamblea Nacional y cuya licitación estimada es de B/.839,950.

Indicó que los diputados desconocían sobre las pretensiones de llevar a cabo esa obra, y a su juicio la misma no se debería ser contemplada en el último año de gestión de este Hemiciclo Parlamentario, sino que debió ser analizado al inicio de la gestión.

“Siendo ya el último año de gestión de esta Asamblea, proyectos de esta envergadura no deberían ser contemplados, estos son proyectos para analizar al inicio… nosotros como diputados no teníamos idea. Yo no sabía que pretendían hacer esto, sino hubiera gritado desde el día uno, yo estoy totalmente en contra del puente”, enfatizó Domínguez.

Añadió que el Órgano Legislativo tiene muchas deficiencias que deben ser atendidas, entre las que mencionó, afectaciones en el recinto parlamentario y problemas con los aires acondicionados, “osea que hay que hacer muchas otras inversiones que son prioritarias”.