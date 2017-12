Domínguez tilda de "irresponsable" habilitación de suplentes en sesiones extraordinarias

El diputado José Antonio Domínguez, miembro del Partido Panameñista calificó como "irresponsable", la habilitación de diputados suplentes durante las sesiones extraordinarias.

Esto, después de conocerse que al menos ocho diputados habilitaron a sus suplentes para que participen de los debates para aprobación o rechazo de las designaciones de dos magistradas principales y dos magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El oficialista expresó a RPC Radio que él va a acudir a los debates, a pesar de estar convalenciente tras salir de una cirugía de corazón abierto. "Voy a atender el llamado convocado por el Presidente, no porque sea de mi partido, sino porque es la solicitud que se le hizo a los diputados, pero a mí me parece irresponsable, no podría entender el que no asistan", expresó.

Domínguez señaló que no dejaría que su suplente vote, ya sea a favor o en contra, por unas designaciones que cada diputado debe evaluar.

Por su lado, el diputado Luis Eduardo Quirós reiteró que para este martes 26 de diciembre los diputados de la Comisión de Credenciales tiene contemplado revisar la metodología para la participación ciudadana, durante el proceso para la ratificación de las magistradas Zuleyka Moore y Ana Lucrecia Tovar de Zarak y dos suplentes.