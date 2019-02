Panameña forma parte del comité de expertos de la OMS sobre el genoma humano

La panameña Ana Sánchez Urrutia, fue seleccionada como parte del Comité Consultivo de Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la edición del genoma humano, luego de una convocatoria abierta para formar parte de este panel.

Sánchez quien tiene un doctorado en derecho constitucional, actualmente se desempeña como asesora de la Secretaría Nacional de Ciencia, Investigación e Innovación (Senacyt), es además miembro del Comité Nacional de Bioética de Investigación de Panamá, así como del Observatorio de Bioética y Derecho. También, ha participado en el borrador de la legislación panameña sobre investigación para la salud y el uso de células y tejidos humanos.

Este comité que tiene como objetivo asesorar y hacer recomendaciones sobre los mecanismos de gobierno para el genoma humano, estudiará los desafíos científicos, éticos, sociales y legales asociados con la edición de este organismo.

Es importante resaltar que la primera reunión del comité en donde se revisará el panorama actual y el plan de trabajo para los próximos 2 años se desarrollará el 18 y 19 de marzo en Ginebra. Además, los miembros servirán a título personal e independiente y representarán una amplia gama de disciplinas.

WHO Expert Advisory Committee on Developing Global Standards for Governance & Oversight of Human Genome Editing will examine the scientific, ethical, social and legal challenges associated with human genome editing. https://t.co/Qv06p79E2a