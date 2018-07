"Dubosky" se defiende por aparición de armas en su show, asegura que no canta música violenta

El reguesero Edwin Ricardo Dubos Rios conocido en el mundo artistico como "Dubosky", salió al paso de las críticas en su contra tras un video de una actividad, en San Bernandino en Arraiján, donde aparecieron varias armas de fuego, mientras cantaba y dijo que la situación estuvo fuera de su alcance.

Dubosky contó que no tenía conocimiento de que habían armas de fuego en lugar, que aparecieron en medio del show y aseguró que sintió miedo luego que salieron a relucir las mismas, "cuando veo esto en el video se ve cómo yo me echo hacia atrás, no sé qué hacer, no sé cómo reaccioar... sentí temor en el momento, pero no quise decirle nada porque era un lugar zona roja y hay licor, hay sustancias y yo por temor a mi vida prefiero no decir nada".

De acuerdo con el artista, dentro del evento no habían unidades policiales, por lo cual sintió temor y decidió continuar cantando hasta terminar su show y luego espero a que el lugar se vaciara un poco para poder salir por miedo a ser herido con alguna de las armas de fuego que aparecieron.

"Por mi cabeza pasaron mil cosas en ese momento, pero yo digo es mi vida y no conozco la capacidad de reacción de la persona que tenga el arma, no sabía qué iba a pasar, si me iban a meter un tiro, de pronto sigo cantando y desaparecen las armas y continúo el show", relató Dubos.

Indicó que fue contactado para la actividad por parte de su compañía productora que lo llamó para anunciarle de la invitación, además dijo que a él se le explicó que se trataba de actividades que se estaban realizando en beneficio de una fundación y que todo el dinero recaudado sería donado en el mes de diciembre a los niños de la fundación.

Según Dubosky los artistas habían dejado de cantar en lugares populosos, sin embargo debido a la decadencia de la economía, que ha provocado el cierre de las discotecas que estaba en Calle Uruguay y Zona Viva les toca aceptar show en los barrios de zona roja, toda vez que anteriormente con una sola noche de sábado obtenían la ganacia de todo el mes y ahora es difícil.

El artista aseguró que sus canciones no incitan a la violencia y señaló que en sus 10 años de carrera no tiene más de 5 músicas de chacalería, pero que no es lo mismo que violencia porque no aduce a una persona a matar a otra, además dijo que la vulgaridad de sus canciones no es de una forma clara para el oído de la niñez, sino que es persuasiva, utilizando como referencia al artista dominicano Juan Luis Guerra.

Agregó que es el artista panameño que más temas sociales canta y aunque estos no elevan sus ingresos, lo hace por resonsabilidad.