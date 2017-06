EEUU mantiene a Panamá como país de tránsito y destino para la trata de personas

El Departamento de Estados de Estados Unidos reconoció los esfuerzos que realiza Panamá en la lucha contra el tráfico de personas, sin embargo, lo sigue considerando un país de tránsito y destino para la trata de persona, según el Informe de Trata de Personas 2017 (TIP, por sus siglas en inglés), donde lo colocó en el nivel 2.

La Secretaría de Estados de EEUU ratificó el concepto de los últimos cinco años de Panamá, toda vez que tanto hombres como mujeres son sometidos a trabajos forzados. Sostienen que los niños panameños son sometidos a actos sexuales comerciales en el país, y las mujeres panameñas son víctima de trafico sexual en países como Bahamas y Guyana. Mientras que la mayorías de los extraneros explotados en suelo panameño son de Brasil, Colombia, Venezuela, Cuba, República Dominicana, Honduras y Nicaragua.

Según el documento, en el último año se identificaron 84 presuntas víctimas de trata, de las cuales 82 son extranjeros y dos panameños, 51 mujeres y 33 hombres, y se conoció que en la mayoría de los casos las víctimas eran explotadas en burdeles ilegales en edificios de apartamentos, con participación de organización criminal.

También se desmantelaron cinco organizaciones criminales y una operación de tráfico de personas que explotó a 52 hombres y mujeres. Detallan que no se reportaron investigaciones o condenas a funcionarios del Estado por este crimen. Además se continúo una causa del informe anterior.

Las víctimas de explotación sexual provenientes de países como Colombia, Venezuela, Nicaragua y República Dominicana son traídas a Panamá con la promesa de trabajos con altos salarios, pero a su llegada la paga es mínima y son obligadas a retribuir el dinero utilizado para cubrir su transporte, vivienda, alimentación y ropa, por lo que son sometidas a la trata sexual.

EEUU señala que durante el periodo del TIP 2017 las autoridades panameñas, con asistencia técnica de gobiernos extranjeros, iniciaron seis procesos por trata de personas con 13 investigados y se obtuvo dos condenas a traficantes sexuales, en comparación con los tres sospechosos y un procesado en el informe pasado. El informe reciente también detalla la condena de 18 años de prisión por la trata de personas, que consiste en la sentencia más larga por el delito hasta la fecha.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del actual Gobierno por identificar a las víctimas de la trata, EEUU considera que todavía Panamá no cumple con los estándares mínimos en diferentes áreas, por lo cual se mantiene en el nivel 2, misma posición del informe anterior.

Entre las deficiencias en la lucha contra la trata de personas Estados Unidos resaltó que el Gobierno panameño no asigna los fondos de asistencia a víctimas de trata, y que las¿ mayoría de las víctimas identificadas no recibe asistencia más allá de una revisión médica y evaluación psicológica. De igual forma sostienen que el país no cuenta con refugios o centros especializados para las víctimas, además de limitación de recursos y dotación de personal dificultaron la eficacia de la Comisión Nacional contra la Trata.

La Secretaría de Estado de recomienda al gobierno panameño incrementar "significativamente" el financiamiento de servicios especializados para víctimas, otorgar mayor ayuda a los afectados en la búsqueda de su restitución, intensificar las investigaciones y procesar a los responsables de los delitos de tráfico laboral y tráfico de los niños y explotación sexual, incluidos los casos de víctimas panameñas.

Exhortan a las autoridades a capacitar a los funcionarios, incluyendo a los policías, agentes fronterizos y personal de Migración sobre la identificación y procedimiento de remisión. Además de redactar las acciones a implementar y planificar su puesta en marcha en 2018 con la asignación de fondos específicos para implementar el plan.