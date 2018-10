ENA dice que será respetuoso del fallo y reitera que cumplió procedimiento

La asesora de la Empresa Nacional de Autopista (ENA), Larissa Landau, y el gerente de Operaciones, James Wright, explicaron la mañana de este jueves la posición de la empresa con relación al fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró ilegal el aumento en la tarifa de algunas casetas de peaje del Corredor Sur, aprobadas en 2016 por el Consejo de Gabinete.

Landau indicó que si bien este fallo aún no ha sido comunicado oficialmente ENA será respetuoso del mismo, sin embargo aclaró que debido a una solicitud de adición a la sentencia del 4 de octubre de 2018, presentada el pasado martes, se interrumpe el plazo de la ejecución del fallo original, según lo establece el Código Judicial.

“Es importante que la ciudadanía tenga la tranquilidad de que nosotros actuaremos y seremos respetuosos del fallo. La Empresa Nacional de Autopista actuó en su calidad de apoderada y representante de la concesionaria del Corredor Sur, cumplió con el procedimiento que está establecido en el marco jurídico para las concesiones administrativas y para los ajustes de tarifa que están consagrados en la Ley 5 de 1988”, declaró Landau en la edición matutina de Telemetro Reporta.

Aclaró que ENA no es la que aprueba las tarifas. “ENA no tiene ninguna posibilidad o ni ningún acceso a aprobar una tarifa, solamente a presentar una moción de la conveniencia en un momento determinado del ajuste, se le presenta al ente concedente que en este caso es el Ministerio de Obras Públicas, al cual le corresponde hacer la evaluación de la conveniencia o no, bien lo puede rechazar o aprobar”.

Por su parte Wright, hizo referencia al tema sobre las denuncias hechas por conductores por error en el sistema, así como por boletas, cobros de más, entre otras, asegurando que el sistema de cobro que usan es confiable, y hace un llamado a los usuarios a que hagan la revisión de sus estados de cuenta.

“El sistema de nosotros está hecho de la misma forma que el sistema de un banco, nosotros tenemos una banca en línea donde todos los clientes pueden ir poner su Panapass y ver todos los pases como si fueran transacciones bancarias, vas a ver el día, la hora, el minuto, el segundo, cuál fue la plaza que pasaste, en qué dirección y cuánto te cobraron. Todas estas personas pueden revisar si uno de esos pases le parece que no concuerda. Pueden llamar a nuestro call center, pueden ir a los centros de atención al cliente en Atlapa y Albrook”, indicó.