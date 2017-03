ETESA suspenderá suministro en áreas que no colaboren con consumo moderado de electricidad

635x357 "No se va a cobrar algo que no ha recibido", ETESA a usuarios tras apagón. Álvaro Alvarado

"Vamos a tener que hacer cortes", así lo reiteró Iván Barría, gerente general de la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A (ETESA), haciendo un llamado a la población para que haga un consumo moderado de la energía eléctrica o se verá en la necesidad de suspender el servicio en áreas que no colaboren.

Barría explicó que la red de transmisión "se encuentra en estado frágil estamos trabajando con un solo pulmón" ya que se eliminó la totalidad de los transformadores de medición del año 1999 de los mismos modelos e instalados en el 2000 que estaban explotando en la Subestación Panamá I por lo cual se está trabajando con la mitad del equipo posible.

"Pedimos a las empresas que tienen autoabastecimiento que pongan en operación sus plantas eléctricas en las horas pico (entre las 9:00 a.m a 5:00 p.m.) cuando su distribuidoras les indiquen para bajar la demanda como no podemos entregar toda la capacidad que debemos entregar a las diferentes distribuidoras del centro de la ciudad...vamos a tener que hacer cortes en las áreas donde se sube mucho la demanda en un circuito, no hay otra opción y se quedarán sin luz", advirtió.

Agregó que vamos a estar en mejor condición para el domingo 26 de marzo ya que luego de los dos apagones registrados en las ciudades de Panamá y Colón, debido a la explosión de cuatro transformadores "se quemaron muchos cables".

"De aquí al domingo tendremos muchos de los circuitos que perdimos para alimentar áreas de la ciudad como Tinajitas y La Loceria", indicó.

También reiteró el llamado a mantener un consumo moderado, especialmente en cuanto al uso de los aires acondicionados.

Sobre la facturación por el consumo de electricidad tras los apagones Barría explicó que "para eso cada usuario tiene un medidor, él va a medir lo que consumen y que entra de energía al hogar...no tengan ningún miedo porque no se va a cobrar algo que no ha recibido".

En el caso de reclamos por daños a aparatos eléctricos deberá presentar a las distribuidora con una copia de la factura.

El pasado martes, la Ciudad de Panamá y Colón se quedaron sin luz tras registrarse una explosión en el Centro Nacional de Despacho de ETESA, ubicado en Condado del Rey.

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), indicó que contratará a un perito independiente para que ayude a investigar lo ocurrido e invitó a los usuarios de la red a reclamar en un plazo de 15 días los daños que hayan sufrido en sus equipos como consecuencia de los apagones.