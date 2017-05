Eisenmann recomienda a Varela organizar agenda mediática de su gobierno

A casi tres años de su gestión, el empresario Roberto Eisenmann recomendó al mandatario panameño, Juan Carlos Varela organizar la agenda mediática de su gobierno, y que la misma sea dirigida por él.

En declaraciones al programa Cara a Cara, Eisenmann señaló que la política mediática durante la administración de Varela ha sido un “fracaso absoluto y total”, y aseguró que la agenda noticiosa y las reacciones ante algo negativo son tareas diarias de un presidente.

“Eso genera los problemas que estamos viviendo y los multiplica, no importa lo que esté haciendo y lo bien que esté haciendo, si mediáticamente no lo puede trasladar a la población, la población no lo sabe y no lo entiende”, afirmó.

El empresario también se refirió al comportamiento del mandatario con los medios de comunicación en los últimas días. Sobre este particular dijo “es una actuación como fuera de su carácter, el es una persona tranquila, quizás demasiada tranquila para nuestro gusto, hay algo que le está preocupando, tiendo a pensar que puede ser la bomba atómica de Odebrecht que está por estallar”.

Eisenmann manifestó que tras darse a conocer esa información, Panamá tiene la oportunidad de marcar un antes y después del sistema de corrupción.