Embajador de EEUU asegura que "bases gringas" no es tema de encuentro Trump-Varela

El embajador de Estados Unidos, John D. Feeley rechazó la posibilidad de que este país solicite establecer bases militares en Panamá en el primer encuentro entre los presidentes Juan Carlos Varela y Donald Trump.

Mediante un tuit que publica la cuenta oficial de la Embajada y que lleva las iniciales del nombre del diplomático, expresó "Presidentes de Panamá y EEUU tocarán muchos temas, incluyendo colaboración contra crimen internacional. ¿Pero bases gringas en Panamá? No.no es un tema, felizmente".

El mensaje se publica a solo tres días para el inicio de una gira del presidente Varela en EEUU donde será recibido por su homólogo Trump y tras generarse reacciones en Panamá por parte de ciudadanos que temen una "agenda oculta" en esta reunión.

Varela viajará a esta gira con su esposa, la primera dama Lorena Castillo; con Rolando López director del Consejo Nacional de Seguridad y los ministros Dulcidio De La Guardia y Alexis Bethancourt.

Pdtes. de 🇵🇦y 🇺🇸 tocarán muchos temas, incluyendo colaboración contra crimen intl. Pero bases gringas en 🇵🇦? No. Not an issue, happily- JDF