Emiten aviso de prevención hasta el 10 de abril por oleajes y vientos

Un aviso de prevención fue emitido por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) a partir de este lunes hasta el próximo jueves 10 de abril, por el incremento de oleajes y vientos en el Caribe y Pacífico.

Detalla que a partir del martes 9 de abril se observan condiciones significativas, para el miércoles 10 se prevén mayores probabilidades de lluvias y aguaceros con actividad eléctrica sobre las áreas marítimas del Pacífico Occidental del país. Asimismo, se pronostican incursiones a tierra firme generando eventos de lluvia distribuidos en tiempo y espacio sobre la mayor parte del territorio nacional, mismas que pueden ser persistentes, con intensidades variables.

El director general del Sinaproc, informa que ante estas condiciones la entidad mantendrán monitoreos y recomendó precaución a las comunidades costeras, embarcaciones livianas y bañistas, así como estar atentos a los informes oficiales.

A continuación el pronósticos de oleajes y vientos para el Caribe:

Para del martes 9 de abril de esperan durante el día vientos del NNO a NE, con intensidad de 2 a 5 nudos, y olas de 4 a 5 pies, y en la noche vientos del NNO a N, con intensidad de 6 a 10 nudos y las 4 a 5 pies; mientras que para el miércoles se esperan durante el día vientos variable débil norte 0 a 6 nudos, con olas de 3 a 4 pies, y para la noche cientos variable, con intensidad de 5 a 8 nudos, y olas de 3 a 4 pies.

Por otro lado, para las regiones de Bocas del Toro y Norte de Veraguas, se pronostican vientos del O, con intensidad de 4 a 7 nudos y olas de 4 a 5 pies durante el día del martes y para la noche, vientos del NO a NNE, con intensidad de 6 a 10 nudos y olas de 4 a 5 pies; mientras que para el miércoles se prevén vientos del O a S, con intensidad de 0 a 3 nudos, y olas de 3 a 4 pies durante el día; y vientos del E, con intensidad de 7 a 10 nudos con olas de 3 a 4 pies durante la noche.

El pronósticos de oleajes y vientos para el Pacífico es el siguiente:

En el Occidente de Panamá, el Golfo de Chiriquí y Azuero, se pronostican vientos del NO al SO, con intensidad de 3 a 5 nudos y olas de 3 a 5 pies durante el día y vientos del SO al O, con intensidad de 7 a 15 nudos y olas 3 a 5 pies, mar picado, durante la noche; mientras que para el miércoles se prevén vientos del N al S, con intensidad de 3 a 6 nudos y olas de 4 a 6 pies, mar picado durante el día y vientos del S a SO, con intensidad de 8 a 15 nudos y olas de 4 a 6 pies, mar picado durante la noche.

En el Centro y Oriente de Panamá, Golfo de Panamá y Darién, se esperan vientos del SO, con intensidad de 5-10 nudos y olas de 4 a 6 pies, olas con períodos de 20 segundos durante el día y vientos del SO, con intensidad de 5-10 nudos y olas de 4 a 6 pies, durante la noche; mientras que para el miércoles se pronostican vientos del S al SO, con intensidad de 5 a 10 nudos con olas de 4 a 6 pies, olas con períodos de 19 segundos, durante el día, y para la noche vientos del SO, con intensidad de 5 a 10 nudos y olas 4 a 6 pies.