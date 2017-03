Empieza a regir resolución que obliga a vender los celulares desbloqueados

A partir de este sábado 1 de abril comienza a regir a nivel nacional, la Resolución AN No. 10817-Telco de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) que prohíbe la comercialización de los teléfonos celulares bloqueados.

La ASEP asegura que con la entrada en vigencia de la medida, los aparatos deben ser desbloqueados de inmediato y no debe generar algún costo al usuario. No obstante, la ASEP agrega que no se exime del compromiso de pago en concepto de subsidio al momento de solicitar el desbloqueo del equipo.

Esta medida solamente hace referencia al desbloqueo de teléfonos celulares y aclara que los operadores que así determinen, pueden mantener las políticas de subsidios o promociones especiales, sin que éstas representen una condición de exclusividad indeseada por parte de los clientes.

De acuerdo con la ASEP, esta medida está orientada al segmento de contrato, que representa el 10% del mercado móvil; mientras que el otro 90% corresponde a al mercado prepago.

Panamá cuenta cuenta con cuatro empresas concesionarias del servicio de telefonía móvil celular a nivel nacional. El total de abonados a teléfonos móviles hasta diciembre del 2016 es de 6 millones 977 mil 701, de los cuales 752 mil 243 son abonados por contrato.