Empresarios analizan impacto por crisis financiera en la CSS

La Asocieción Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) analizó este jueves la crisis que enfrenta la Caja de Seguro Social (CSS) y su impacto sobre la sociedad panameña.

Cesar Tribaldos, contralor ad hoc en la Junta Directiva de la CSS manifestó que esa institución de salud maneja un presupuesto mayor al del Canal de Panamá y maneja la pensión de más de 275 mil jubilados y pensionados, sin embargo no cuenta con un informe financiero confiable.

En ese sentido, Tribaldos indicó que el informe financiero interno de esa institución de salud del año 2017 no ha sido entregado a la Junta Directiva.

Tribaldos mencionó que según informes, hay un déficit actuarial que supera los 12 millones de dólares, es decir, hace falta este monto para garantizar las pensiones de los jubilados y no existen reservas para garantizar las pensiones de quienes en la actualidad aportan al sistema para una futura jubilación.

Para el 2025, detalló, se consumirá la reserva actual del programa de Ivalidez, Vejez y Muerte, por lo que aseguró que el próximo Gobierno deberá buscar alternativas para hacer reformas y resolver la crisis financiera de la CSS.

De no darse estas reformas, advirtió que la próxima administración se verá limitada a ejecutar obras sociales para poder enfrentar el déficit, y enfrentar el pago a los jubilados.

Mercedes Eleta, presidenta de la Apede, dijo que no es aceptable que actualmente no se tenga información que se requiere sobre temas como la cuota obrero patronal, “desde 2013 no tenemos informes auditados, difícilmente podemos saber lo que está pasando”.

Según Eleta, los efectos del colapso de la CSS serían devastadores sobre la economía panameña.

En abril de este año, se inició una investigación relacionada con el desfalco por parte de los empleadores en perjuicio de la CSS por un monto de 300 millones de dólares, a través del Sistema de Ingresos y Prestaciones (SIPE).

Un 86% de la población está cubierta por la CSS y más de 275 mil pensionados dependen de su jubilación.

El presupuesto de la CSS para 2019 es de 5 mil 700 millones de dólares, una cuarta parte del presupuesto general del Estado.