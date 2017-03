Piden regulación de iniciativa sobre licencia por paternidad tras considerarla "inconsulta"

Como una iniciativa "inconsulta" calificó el presidente de la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Jorge García Icaza, anteproyecto de ley que busca establecer una licencia por paternidad.

Estimó que el costo para la empresa privada de otorgar una licencia de paternidad a los trabajadores panameños de cinco días hábiles, por el nacimiento de un hijo, asciende a unos 20 millones de dólares anuales.

García aseguró que están de acuerdo que los padres de familia se involucren en la crianza de sus hijos, pero los empresarios plantean que se descuenten estos días de las vacaciones del trabajador o de los 15 días de incapacidad que le permite la ley por año, ya que además de estos días los empleados gozan de 15 días más, si se incluyen los feriados.

"En Panamá a diferencia de otros países donde rige esta norma se pagan 13 meses de salario pero solo se trabajan 11", explicó el empresario.

Asimismo, la presidenta del Consejo Nacional de Empresas Privadas (CoNEP), Aida Maduro explicó que en Panamá este no es el “momento adecuado económicamente” para implementar la iniciativa pensando en un término cultural diferente.

Maduro mostró preocupación ya que en el documento no dice nada en particular de cómo debe regularse la paternidad “no dice cuántas veces el trabajador puede recibir este beneficio al año, en el caso de la maternidad tiene un término definido donde no tiene una duda al respecto”.

Destacó que es necesario buscar un mecanismo que no le represente una carga más al sector privado, en momentos en el que el país no crece al ritmo esperado.

Las consideraciones del CCIAP y el CONEP se generan luego que el titular de Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles presentó ante la Asamble Nacional el anteproyecto de ley.