Encadenados y en huelga de hambre permanecen transportistas de Colón, piden certificados

Un grupo de transportistas colonenses se mantienen encadenados y en huelga de hambre en las instalaciones de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), exigiendo que se les otorgue los certificados de operación que aseguran, les prometió el presidente Juan Carlos Varela desde hace varios años.

Explicaron que Varela, suspendió la emisión de certificados de operación, aprobada por el expresidente Ricardo Martinelli, a través de un estudio de factibilidad. Se trata de 500 vehículos que están circulando sin el certificado en la provincia.

Los transportistas señalaron que tras un censo que se realizó en Colón, se les aseguró que serían el eje para solucionar esta problemática en otros sectores del país, no obstante a ellos no les han dado respuestas.

“Tenemos 4 días aquí, les han dado cupo a otras provincias y a nosotros no... protestamos por los certificados de operación que no se nos han entregado desde el 2012, no son nuevos, son 500 carros que están rodando sin el certificado. Varela dijo que nos lo entregaría antes de culminar su administración y no fue así”, puntualizó uno de los transportistas.

Aseguran que en Colón los certificados se están otorgando a través de la reasignación de cupos, por lo que presentarán una demanda por la emisión y venta de estos documentos.

De acuerdo con los conductores, han tratado de llegar a acuerdos con las autoridades correspondientes y no han visto voluntad.