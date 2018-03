Endurecen sanción por mal uso y manejo de fuegos artificiales durante Carnaval

635x357 Diasp aplicará nueva sanción contra aquellos que no acaten las disposiciones en relación al uso y manejo de fuegos artificiales. Foto/Tomada del Minseg.

Durante la fiesta del Carnaval de este 2018, la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (Diasp), estará aplicando una nueva sanción que va de mil hasta 5 mil dólares contra aquellos que no acaten las disposiciones en relación al uso y manejo de fuegos artificiales.

Ovidio Fuentes, de la Diasp expresó que la nueva sanción se impondrá a quienes no tengan los permisos correspondientes, que usen el artefacto pirotécnico y no tengan licencias o al transportar esta mercancía no cumplan con los requisitos.

En conferencia de prensa de este viernes, Fuente detalló que es obligatorio el uso de cascos, lentes, orejeras, pantalón largo, botas y chalecos al momento de manipular productos pirotécnicos.

Informó que inspectores de la Diasp estarán desplegados en 6 diferentes puntos del territorio nacional, debidamente identificados con chalecos y gorras; ya que es la única dependencia autorizada y responsable de los decomisos de productos pirotécnicos, en coordinación con otras entidades.

Cabe señalar que el director de la Diasp ya sostuvo reuniones con autoridades provinciales y comerciantes donde se celebrará la fiesta carnestolendas, para informarles que la Diasp recorrerá todo el país en compañía de la Policía Nacional, Servicio Nacional Aeronaval y Servicio Nacional de Fronteras, para vigilar el buen uso de estos artefactos y también para explicar sobre la nueva sanción.





