Enfermeras rechazan iniciativa que busca regular la profesión de instrumentación quirúrgica

La Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (ANEP), rechazó el anteproyecto de ley N° 156 que busca reconocer el ejercicio de la profesión de Instrumentación Quirúrgica Profesional y Técnica en el territorio nacional.

Se trata de una iniciativa ciudadana presentada en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional que a juicio de Ana Reyes de Serrano, presidenta de la ANEP podría "usurpar las funciones o responsabilidades" de la profesión de enfermería en el país, ya que reglamenta el ejercicio de i nstrumentación.

"No existe una profesión de instrumentación quirúrgica como tal”, dijo Reyes de Serrano, quien aclaró no están en contra de las personas o instrumentistas que trabajan en los hospitales, sino con el anteproyecto se le atribuirán funciones que no les corresponde.

Explicó que los profesionales de enfermería dentro de los salones de operaciones ejercen varias funciones para garantizar la seguridad del paciente que se somete a la cirugía, entre ellas, instrumentar, circular (que se mantiene vigilante que se cumpla en lo que requiere del momento) y administrar.

"No es solamente asistir al cirujano, es involucrarse en todo lo que tiene que ver con el paciente, cuidado, revisión de expediente y durante el acto de cirugía el profesional supervisa lo que pasa dentro del quirófano”, argumentó en RPC Radio.

Recordó que el Comité Nacional de Enfermería de Panamá se reunió en días pasados con el presidente de la Asamblea Marcos Castilleros, para mostrar su oposición ante la posible discusión del anteproyecto.

Las enfermeras, diferentes grupos y asociaciones de salud han advertido que se mantendrán en pie de alerta defendiendo la profesión. Asimismo, solicitan una cita con la ministra de Salud (Minsa), Rosario Turner para discutir temas pendientes como la apertura de mesas de trabajo sobre condiciones laborales, nombramiento de personas e inversión de recursos.