Escorcia considera que tanto Uber como transporte selectivo deben ser regulados

Sandra Escorcia, miembro de la comisión Movilidad Urbana de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), se refirió este lunes a las protestas realizadas en las últimas semanas contra la plataforma de transporte Uber.

A su juicio, Uber debe ser regulado por las autoridades, al ser un sistema que transporta personas y un tema comercial público, además considera que debe quedarse en Panamá, ya que los usuarios están satisfechos con el servicio.

Asimismo indicó en RPC Radio, que el transporte selectivo también debe ser regulado, señalando que con respecto a este último se debe dejar de otorgar cupos ya que se desconoce la cantidad de taxis existentes actualmente en el país, además resaltó la existencia de múltiples quejas de los usuarios con relación al servicio que brindan.

“Los usuarios se quejan del trasportes selectivo, que no van, que paran a mitad de la calle, que suben a cualquier persona, hay exceso de taxis en Panamá, es una cosa que no para y no hay ninguna forma que la Autoridad de Tránsito ahora mismo esté viendo si los taxis o el servicio que ellos dan están satisfaciendo a los usuarios”, enfatizó.

Por otro lado, cuestionó la falta de coordinación entre las instituciones que tiene que ver con el tema de la movilidad, mencionando entre estas el Metro de Panamá, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, la Secretaría de Metas y el Ministerio de Obras Públicas.