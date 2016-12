Estivenson Girón confirma su renuncia como director de la Caja de Seguro Social

El economista Estivenson Girón anunció su renuncia al cargo de director de la Caja de Seguro Social (CSS), la tarde de este jueves.

" Es muy desgastante, muy difícil, tengo familia, mis hijos principalmente y también tengo que atenderlo y estar con ellos porque creo que eso es muy importante en la vida de uno, profesionalmente dificultades con la Controlaría General de la República creo que eso fue lo que más me motivó a tomar la decisión porque yo no puedo estar sacrificando a 3.4 millones de panameños que necesitan salud y necesitan medicamento por tramites burocráticos y por el atraso, y porque Contraloría no actúa con la diligencia debida", expresó Girón.



Esta renuncia se hará efectiva a partir del 31 de diciembre. La salida del funcionario, designado y ratificado en 2014, se da a conocer en medio de fuertes críticas por parte de diferentes sectores de trabajadores y profesionales contra el manejo de contrataciones de los servicios para la institución y el desabastecimiento de medicamentos.

A cargo de la institución quedará el subdirector, Rubén Darío López, quien más temprano reconoció que la renuncia de Girón desestabilizaría a la CSS.

Solo ayer, durante la entrega de bonos navideños a los jubilados y pensionados, Girón aseguró que cumpliría con su periodo (hasta 30 septiembre del 2019) y que no tenía solicitud alguna para renunciar al cargo.

Sin embargo, esta tarde durante la reunión de la junta directiva de la CSS en Clayton, se corrió la versión de su renuncia y minutos después a través de un mensaje de texto, el propio Girón confirmó que se va.

Girón, con formación en economía y mercadeo fue designado por el presidente Juan Carlos Varela, quien lo reprendió en público en septiembre, cuando arreciaban las críticas por la falta de medicinas.

En 2014, fue uno de los 24 aspirantes al cargo y al sustentar la designación, el presidente Varela expresó: "Los panameños demandan un mejor uso de los recursos y por ello la coordinación eficiente entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social es impostergable: ese es el reto que asume hoy Estivenson Girón, y estoy seguro que lo va a alcanzar", registra una nota de prensa de la Secretaría de Comunicación con fecha del 30 de agosto del 2014.

Proceso de remoción

El funcionario presentó su renuncia, cuando la junta directiva y hasta el Consejo de Gabinete entablarían una evaluación que, posiblemente tendría como ruta el proceso de remoción.

La destitución o remoción del director, según el artículo39 de la Ley 51 de la Caja de Seguro Social solo puede llevarse a cabo por el presidente de la República y tras una recomendación motivada y aprobada, por al menos ocho de los miembros de la junta directiva.

Los motivos que ameritan la remoción son, según la Ley:

1. Que sea condenado por autoridad competente por la comisión de delito doloso.

2. Declaración de quiebra o concurso de acreedores.

3. La comisión de errores graves debidamente comprobados que hayan causado perjuicios a los intereses de la Institución.

4. La falta de probidad en el ejercicio de sus funciones, previa y debidamente comprobada.

5. Incumplimiento de sus deberes o de sus responsabilidades de conformidad con esta Ley.

6. Interferencia indebida, debidamente comprobada, del Director General en los asuntos que la ley y los reglamentos le asignen privativamente a la Junta Directiva.

7. Incurrir en la violación de algunos de los supuestos establecidos en esta Ley en materia de conflicto de intereses.