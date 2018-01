Estudiante de SPI herida en misión oficial pide a Varela ayuda para cirugía

Roshelin Vergara, quien resultó herida en un accidente de tránsito en el 2016, durante una misión oficial como estudiante de la academia de formación de agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI), pidió al presidente de la República, Juan Carlos Varela, la ayuda necesaria para poder someterse a su operación.

Vergara contó que el 8 de octubre del 2016 los 90 aspirantes de la promoción 27 del SPI fueron enviados a una misión del Despacho de la Primera Dama en Coclecito, provincia de Cocle, pero cuando iban en camino, el bus donde viajaban tuvo un desperfecto por lo que chocó con un poste de luz y se volcó.

"Producto de eso tuve una lesión, seis vertebras fracturadas..., desde ese momento para acá he estado padeciendo de muchas cosas, nadie se ha hecho responsable que me sucedió" señaló, a la vez que dijo que actualmente padece de cifosis, acuñamiento de vertebras y desbalance sagital, por lo cual acude a diferentes terapias para minimizar el dolor y fortalecer la musculatura, "pero eso no es realmente lo que necesito, necesito una cirugía".

Ante esto, Vergara hace un llamado para que el presidente Varela la ayude con los gastos, toda vez que al momento del accidente se comprometió con su madre de que la apoyaría en caso de necesitar una intervención quirúgica, y además iba a pedir su nombramiento, pero ninguna de las dos promesas se han cumplido.

"Producto de ese accidente mi vida ha cambiado totalmente porque no he podido seguir estudiando, ni puedo trabajar tampoco, necesito que se me ayude con esa cirugía para poder seguir adelante, porque depende de esa cirugía que se arreglen todos los problemas que tengo con mi columna", relató a la vez que dijo que con el pasar del tiempo le han aparecido más falencias, entre estos problemas lumbares y las piernas se les duerme, entre otros.