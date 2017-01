Etesa mantiene alerta a nivel nacional por radiación extrema

La Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) informó este domingo que se mantiene a nivel nacional, una alerta por radiación ultravioleta extrema y por eso piden a la población no exponerse por periodos prolongados al sol, aun cuando exista nubosidad.

Etesa detalló que el horario en que más afecta la exposición a los rayos UV, es de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.; entre las 12:00 m.d. a 2:00 p.m. es considerado como alerta roja; mientras que el horario de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. es considerado como alerta verde.

El departamento de hidrometeorología de la Empresa de Transmisión Eléctrica recuerda mediante un comunicado que, la exposición a los rayos UV envejece las células de la piel y se asocia al daño en la piel a largo plazo y al desarrolla de algunos tipos de cáncer.

La institución hace un llamado para protegerse justo cuando cerca de 5 mil personas visitan este domingo, las zonas acuáticas con cobertura de salvavidas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).