Exmilitar Paredes considera "torpe" la veda de armas

El exmilitar Rubén Darío Paredes calificó como torpe la ley que establece la veda de armas.

Paredes sostuvo que la violencia y las muertes seguirán aumentando pese a que se mantenga esta ley, y explicó que Alexis Bethancourt, antiguo ministro de Seguridad logró concretar la estrategia nacional de seguridad, sin embargo el presidente Juan Carlos Varela, lo archivó.

“El jefe de estado piensa que ya eso es suficiente. No es hacerla y dejarle la aplicación al Gobierno que viene”, puntualizó en RPC Radio en referencia al plan de seguridad.

El exmilitar Rubén Darío Paredes indicó que los ciudadanos quieren buscar soluciones por “sus propias manos”, dado que la población no ve conducción nacional.

Además, señaló que quienes se dedican por tradición a la venta de armas están siendo afectados por esta ley. “Yo pienso que al jefe de familia se le debe permitir tener un arma a su casa”, concluyó.

Por su parte, Isaac Brawerman, el presidente de la Asociación de Propietarios de Armas de Panamá mencionó que no se ha visto reducción en los delitos tras la veda de armas. “La gente no se siente segura, tal vez hubo reduccion de homicidio por narcotráfico, pero no de homicidio por robo”, indicó.