Exministro Arango expresa preocupación por pérdida de valores y situación del país

El exministro de Desarrollo Agropecuario, Jorge Arango, hizo referencia a la situación actual del sector agropecuario, la producción, las importaciones y la distribución de las riquezas, lo cual a su juicio causa preocupación.

Expresó su preocupación ante situaciones como la poca inversión en el sector agropecuario y el aumento en las importaciones, sin embargo indicó que lo que más le preocupa es la pérdida de los valores y el rumbo que lleva el país en temas justicia, seguridad, tránsito, y otros.

“Yo estoy sumamente preocupado porque no veo alternativas a futuro, todo mundo quiere correr para presidente de este país pero nadie me dice que hay transformar este país y hacer un alto… hay que hacer un alto señores y decir qué queremos, si usted no funciona hágame el favor de renunciar y si no que venga la presión ciudadana”, enfatizó en la edición matutina de Telemetro Reporta.