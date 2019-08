Expectativa por veredicto del caso pinchazos contra Martinelli

El juicio al expresidente panameño Ricardo Martinelli por presunto espionaje político y malversación de fondos públicos durante su mandato (2009-2014) concluyó ayer jueves con los alegatos finales de las partes y entre expectativa este viernes se conocerá el veredicto.

"El tribunal a partir de este momento entra en sesión permanente para la deliberación", dijo el juez que actúa como presidente del tribunal, Roberto Tejeira, quien anunció que el veredicto se dictará el viernes.

La sentencia completa deberá ser anunciada en un plazo máximo de 10 días después de dado el veredicto.

Martinelli, el primer expresidente panameño en enfrentar una causa penal, reiteró durante la audiencia su inocencia, mientras que la Fiscalía pidió una pena "ejemplar" de 21 años de cárcel por supuestamente espiar a decenas de opositores durante su mandato con un costoso equipo adquirido con dinero público.

"Este injusto proceso ha sido producto de una conspiración criminal. La única víctima soy yo. Me han denigrado, me han encarcelado, me han violado todos mis derechos", denunció el exgobernante, quien siempre ha culpado a su sucesor y antiguo vicepresidente, Juan Carlos Varela, de querer "hundirle" e "inventarse" el caso.

La Fiscalía acusa a Martinelli de cuatro delitos que suman 21 años de cárcel: interceptación de las telecomunicaciones sin autorización judicial (4 años de prisión), seguimiento y vigilancia sin autorización judicial (4 años), peculado por sustracción (10 años) y peculado de uso (3 años).

Según dijo el fiscal Ricaurte González durante la audiencia de este jueves, 23 víctimas reconocieron en el juicio las comunicaciones transcritas que se presentaron como pruebas y 4 testigos involucraron "directamente" al exmandatario en las escuchas ilegales.

"Este es un momento para cambiar la historia. Pedimos una pena ejemplar (...) y que se mande un mensaje alto, claro, persuasivo y firme para que lo que ocurrió aquí entre 2012 y 2014 no se vuelve a repetir", indicó el fiscal.

Por este mismo caso ya fueron condenados el pasado enero a cuatro años de cárcel los exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional Alejandro Garúz y Gustavo Pérez por ser los brazos ejecutores de las escuchas ilegales.

"Jamás en mi vida he dado ninguna orden en el Consejo de Seguridad. Jamás en mi vida he usado los recursos del Estado para nada ilegal (...) El presidente no puede ser responsable de algo de lo que no tiene conocimiento", añadió Martinelli, un multimillonario empresario de 67 años y quien desde junio se encuentra en arresto domiciliario tras pasar un año en prisión preventiva.

El exgobernante, quien huyó de Panamá en enero de 2015 cuando la Justicia le abrió el primer proceso en su contra y luego se estableció en Miami, fue entregado a Panamá el 11 de junio de 2018 por Estados Unidos, donde estuvo otro año en prisión mientras batallaba contra la extradición.

Su defensa centró la mayor parte de su alegato final en denunciar el supuesto "complot" urdido por Varela y en enumerar las irregularidades o "barbaries jurídicas" que presuntamente se han cometido durante el proceso.

"Se violaron tratados internacionales, se violaron normas nacionales", espetó el abogado defensor Carlos Carrillo.

También comparecieron algunas de las supuestas víctimas de los pinchazos, como el exdirigente del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) Mitchell Doens, quien señaló que "la institucionalidad del país es lo que está en juego" en este juicio.

"No puede ser que no pase nada en este país y que no haya justicia", agregó por su parte el empresario Aurelio Barría, otro de los presuntos espiados.