Expertos dicen que estereotipos de género ponen en riesgo la salud de hombres

Varios expertos aseguraron hoy en una cumbre sobre salud masculina celebrada en Panamá que la persistencia de los estereotipos de género y la falta de información en muchos países de la región están poniendo en riesgo la salud de los hombres, ya que estos no suelen acudir al médico.

La uróloga panameña y organizadora de la II Cumbre Global de Salud Masculina Holística, Ingrid Perscky, dijo hoy a Efe que "en nuestras sociedades se espera que el hombre no se enferme, que no sea débil, que esté siempre listo, sano y productivo".

"La esperanza de vida de los hombres sigue siendo más baja que la de las mujeres, pero el problema ya no es tanto cuánto tiempo vas a vivir, sino cómo vas a envejecer (...) El hombre es el que vive menos y el que llega más enfermo a la vejez", apuntó la doctora panameña.

El evento, que está organizado por la Fundación Global de Salud Masculina y que se celebra desde hoy y hasta el próximo viernes en un centro de convenciones de la capital panameña, reúne a más de 65 especialistas de todo el mundo.

Durante la cumbre, intervendrán eminencias de distintas especialidades médicas como urología, oncología, neurología, diabetes, cardiología, psicología y enfermedades de transmisión sexual (conocidas como ITS), entre otras.

"El hombre es el más afectado por casi todas las enfermedades que no tienen que ver con los órganos genitales femeninos", añadió Perscky.

Entre los asistentes, se encuentran reconocidos médicos de la región como el panameño Adán Ríos, profesor asociado de Oncología de University of Texas Health Science Center en Houston (EE.UU.); Alexis Alva, vicepresidente de la Sociedad Peruana de Urología, y Arthur Burnett, director del Programa de Medicina Sexual de Johns Hopkins (EE.UU.).

La ginecóloga panameña Rosa María Britton explicó a Efe que a las mujeres les costó mucho tiempo reivindicar la salud femenina y romper ciertas barreras culturales a la hora, por ejemplo, de fomentar las mamografías y que ahora es el turno de los hombres.

"A los hombres no les gusta hacerse exámenes de próstata, piensan que van a perder su hombría o algo, solo quieren que les hagan exámenes de sangre. Impera esa idea de que soy más macho que nadie y por tanto no puedo ir al médico. Un dedo al año no hace daño", afirmó Britton.

El subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el mexicano Francisco Becerra, indicó que los problemas urólogos y las ITS son las que despiertan más reticencias en los hombres para acudir al médico.

En el continente, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se dan anualmente 64 millones de casos de ITS curables (sífilis, gonorrea, clamidia y tricomoniasis) y 70 millones de ITS no curables (hepatitis, VIH, virus del papiloma humano y herpes simple), dijo Becerra.