Expertos en nutrición vegana explican sobre este estilo de vida

Ricardo Rodríguez y Ana Victoria Esquivel expertos en nutrición vegana explicaron a Telemetro Reporta sobre la dieta que llevan a cabo las personas que deciden llevar este estilo de vida.

Rodríguez, quien preside la Asociación Vegana de Panamá, explicó que el veganismo es la abstención del consumo de carne, leche y huevo, además se abstienen del uso de cuero y la participación de shows donde se explotan a los animales.

Esto en comparación con un vegetariano que no consume carne, pero si leche y huevo.

Sobre como obtienen fuentes de proteína, Esquivel dijo que en el reino vegetal están los ocho aminoácidos esenciales que se encuentran en los productos de origen animal, por lo que “no hay deficiencia si sabes comer educadamente”.

El problema de la publicidad contra consumo de carne y productos lácteos, según Esquivel radica en que en Panamá no se tiene mucho conocimiento sobre este estilo de vida. “No se puede esperar que de la noche a la mañana una persona que no está educada en como ser un vegano saludable deje de comer lo que siempre ha comido y tenga una dieta inmediatamente, eso no es así uno tiene que investigar”, aseguró.

Por tal razón, manifestó Esquivel, la persona que decide llevar este estilo de vida debe educarse en como hacerlo bien.