Inversión de carriles de Panamá Oeste a la Capital ha sido positiva, según Herrera

Como positivo calificó el director de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional, Ismael Herrera, el dispositivo de inversión de carriles de Panamá Oeste a la ciudad capital que se implementó el miércoles como una medida paliativa para el tranque que se forma toda las mañanas.

De acuerdo con Herrera, el día de ayer estuvo junto al director de la Policía Nacional, Alonso Vega Pino realizando evaluaciones del operativo, y pudieron verificar que la larga fila de vehículos que se hace en la rampa de Arraiján había desaparecido a las 7:30 a.m.

Desde el miércoles se puso en ejecución la extensión de inversión carriles a las 4:00 a.m. que antes iniciaba a las 4:30 a.m. y extenderla a las 8:00 a.m. en el Puente de las Américas, además de una inversión de carriles en el área de Centenario, iniciando desde donde se realizan trabajos de construcción.

El director de Operaciones del Tránsito señaló que la medida obedece a que de lunes a viernes en el horario pico de las mañana se trasladan alrededor de 25 mil vehículos del interior del país a la ciudad de Panamá.

Indicó que en la tarde no se hicieron modificaciones en cuanto a los carriles debido a que a diferencia de en la mañana cuando todas las personas buscan llegar temprano a sus trabajos y escuelas, el retorno para el área Oeste es escalonado, toda vez que las personas que se trasladaron a la ciudad capital en muchas ocasiones se quedan haciendo algún tipo de diligencias.

Según Herrera algunas situaciones que contribuyen en el congestionamiento vehicular en el área son cuando los vehículos de equipo pesado se quedan varados con algún desperfecto mecánico o estuvieron involucrados en accidente de tránsito, toda vez que mientras el inspector de tránsito toma las generales y se hace la remoción se crea un efecto domino que se agudiza, y si en la colisión el vehículo queda con algún daño mecánico que impide echarlo al hombro y poder tener la fluidez.

También mencionó el juega vivo de los conductores que manejan por los hombros, porque al momento que intentan ingresar al carril normal afecta la continuidad de la movilidad, señaló que a pesar de que se han colocado una importante cantidad de conos en los hombros, hay quienes insisten en la mala práctica, por lo que planteó la necesidad de apostar por la tecnología con la utilización de fotoradares que sancionen a los conductores que insisten en el manejo desordenado.