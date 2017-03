Extienden horario del transbordador JJ Náutica por esclusas de Agua Clara y Gatún

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP), informó este miércoles que ha decidido extender el horario de operación del transbordador JJ Náutica desde y hacia la Costa Abajo de Colón, a través de las esclusas de Agua Clara y Gatún, mientras adelanta la construcción del nuevo puente, que registra un 55% de avance, el cual brindará una solución permanente.

Producto del diálogo entre la ACP y representantes de las comunidades, la entidad explicó que la medida se aplicará de lunes a viernes en un horario de 5:00 a.m. a 9:00 p.m. y los días sábados y domingos, de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

Esta medida se complementa con la operación de transbordador 5 de Noviembre, que funciona las 24 horas los siete días de la semana.

Además, está disponible el paso por las esclusas de Gatún y Agua Clara en los siguientes horarios:

-Lunes a viernes: 5:00 a.m. a 9:00 a.m. y 5:00 p.m. a 9:00 p.m., mientras que los sábados es de 5:00 a.m. a 9:00 a.m. y 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Los domingos: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.