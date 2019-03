Extienden aviso de prevención por vientos y oleajes hasta este lunes

El Centro de Operaciones de Emergencia del Sistema Nacional de Protección Civil, extendió este domingo un aviso de prevención hasta el lunes 18 de marzo, por oleajes de hasta 2 metros y vientos de hasta 80km/h.

Según datos de hidrometeorología de la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa), los pronósticos de los oleajes y vientos en el Caribe para este domingo es de: "vientos del NO a NE, intensidad de 5 a 15 nudos. Olas 3 a 6 pies", mientras que el domingo noche: los vientos del NO a NE, intensidad de 5 a 15 nudos y las olas 3 a 6 pies.

Lunes: vientos con intensidad de 5 a 15 nudos, las olas 3 a 5 pies.

Para la Costa Arriba de Colón y Guna Yala este domingo los vientos tendrán una intensidad de 15 a 25 nudos, las olas de 6 a 9 pies. Para el domingo por la noche: vientos del NE, intensidad de 15 a 25 nudos y olas 6 a 9 pies.

Por su parte para el Pacífico este domingo: habrá vientos del NE de 15 a 20 nudos cerca de la península de Azuero y las olas 5 a 7 pies.

Para el lunes se presentarán vientos del N a NE de 15 a 20 nudos cerca de la península de Azuero y vientos del S de 5 a 10 nudos en las otras áreas. Olas de 5 a 7 pies.

José Donderis, director General del Sistema Nacional de Protección Civil informó que se mantendrá monitoreo permanente, y vigilancia en las zonas acuáticas de cobertura de la Fuerza de Tarea Conjunta.

Solicitan a la población evitar conductas que pongan en riesgo vidas y recomienda:

- Verificar el sistema de alerta en playas, el color de la bandera que indica si el mar es apto para el baño.

- Localizar y asegurar la presencia de guardavidas

- Evitar entrar mar adentro, reconocer las señales de peligro ubicadas en las playas.

- Evite instalar carpas y otros equipos cerca de la orilla del mar o línea costera.

- No bañarse en playas apartadas.

- Evite actividades recreativas que se desarrollan en el mar, ya que no se debe confiar en la aparente calma de las olas.

- Si ve a alguien atrapado en una resaca, no tratar de rescatar por su propia cuenta, en su lugar busque un guardavida o llame al *335.

- Ante anuncio de oleajes evitar pescar desde lugares peligrosos.